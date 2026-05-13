Durante la conferenza stampa, Alessandro Sersanti ha espresso tutta la sua delusione per l’eliminazione della squadra, sottolineando come sarebbe stato necessario un’attenzione maggiore. L’atleta, reduce da un lungo infortunio, aveva sperato di chiudere la stagione con una buona prestazione nei playoff, ma la delusione si legge chiaramente nel suo volto. La squadra aveva affrontato la partita con grandi aspettative, che sono state frustrate dall’esito finale.

In sala interviste l’espressione di Alessandro Sersanti (foto) è tutta un programma. Nella delusione di tutta la squadra, forse la sua è quella più marcata perchè dopo essere stato tanto fuori per infortunio, aspettava questi playoff per godersi un bel finale di stagione a livello anche personale. "E davvero molto dura uscire così, non ce lo aspettavamo. Siamo un gruppo forte ed eravamo consapevoli che in un altro turno ci saremmo giocate le nostre carte. Anche se avevamo due risultati su tre, siamo andati subito a prenderli alti per cercare di sbloccare la partita. Poi beccare un gol così alla fine fa veramente male, tanto male". Sersanti continua con una voce a tratti rotta dalla delusione" Personalmente questa uscita è dura da digerire.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sersanti. "È dura uscire così. Serviva più attenzione»

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