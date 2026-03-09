Sanremo e Olimpiadi | l’attenzione dura solo pochi giorni

Un nuovo studio evidenzia che l’interesse del pubblico italiano per eventi come Sanremo e le Olimpiadi si concentra solo per pochi giorni. La ricerca di Avantgrade mostra come l’attenzione mediatica e dei social si dissolva rapidamente dopo l’effimero entusiasmo iniziale, lasciando spazio a nuovi argomenti di tendenza. I dati confermano una tendenza di breve durata per l’attenzione verso questi grandi eventi.

L’economia dell’attenzione italiana si sta frammentando in cicli brevissimi. Una ricerca di Avantgrade rivela come l’interesse per grandi eventi come Sanremo e le Olimpiadi duri solo pochi giorni. Gli utenti cercano molto, ma l’attenzione si accende durante il momento clou e si spegne quasi subito dopo. Il passaggio dal Festival alla competizione invernale è stato rapido, dimostrando che la visibilità oggi dura pochissimo. La staffetta digitale tra musica e sport. Nel giro di poche settimane del febbraio 2026, gli italiani hanno vissuto un cambio di passo repentino. L’andamento delle ricerche online mostra una dinamica chiara: prima dei Giochi domina il Festival di Sanremo; durante le gare, l’interesse si sposta sulle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

