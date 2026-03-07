Il tofu, alimento molto diffuso nelle cucine italiane, viene spesso conservato in frigorifero. La durata di conservazione varia in base alle modalità di acquisto e al tipo di confezione, ma in genere si consiglia di consumarlo entro pochi giorni dall’apertura. È importante controllare sempre la data di scadenza e l’aspetto del prodotto prima di utilizzarlo.

Il tofu è ormai un protagonista indiscusso delle tavole italiane, apprezzato per la sua versatilità e l’ottimo profilo proteico vegetale. Tuttavia, la sua gestione domestica solleva spesso dubbi: quanto può restare in frigorifero senza diventare pericoloso? Una corretta conservazione è il pilastro fondamentale per godere di questo alimento senza incorrere in sprechi o, peggio, in intossicazioni. Esistono regole precise e piccoli segnali visivi che ogni consumatore, dal ragazzo curioso alla persona più esperta, dovrebbe conoscere. La longevità del tofu dipende drasticamente dallo stato del suo packaging. Se la confezione è ancora sigillata e. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Quanto dura il tofu in frigo? Fai attenzione a queste cose

Prima volta in Corea del Sud? Fai attenzione a queste cose ed eviterai figuracceSe non fai attenzione a queste cose rischi davvero di fare figuracce e di rovinare il tuo primo viaggio in Corea del Sud.

Leggi anche: Influenza, il sintomo insolito che dura più del previsto: fai attenzione

Tofu senza stress: come usarlo davvero (e 3 abitudini che cambiano tutto)