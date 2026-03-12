Dal 2012 a oggi, più di 156.000 negozi sono scomparsi in Italia, secondo Confcommercio, con serrande abbassate e centri commerciali sempre più vuoti. Le città italiane mostrano un calo evidente di attività commerciali, mentre i negozi aperti si riducono e i centri si svuotano, lasciando spazi privi di vita e di clienti. La scena urbana si modifica con negozi meno frequentati e vetrine ormai spesso deserte.

Da anni c’è un rumore che si sente sempre meno nelle città italiane: q uello delle saracinesche dei negozi che si alzano la mattina presto. Colpa della desertificazione commerciale che, s econdo un’analisi dell’ Confcommercio, tra il 2012 e il 2025 ha causato la scomparsa di ben 156mila negozi al dettaglio e attività ambulanti. Si tratta di un numero enorme, pari a circa un quarto degli esercizi commerciali totali. Negozi in ritirata e centri storici smpre più vuoti. La ricerca ha analizzato 122 città italiane, distinguendo tra centri storici e resto del tessuto urbano, certificando oltre ogni ragionevole dubbio i l fenomeno della desertificazione commerciale che accelera sempre più, con i l 2025 che ha visto il tasso medio annuo di riduzione dei negozi toccare il 3,1%, ben oltre il 2,2% registrato negli anni precedenti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Serrande abbassate e centri svuotati: secondo Confcommercio dal 2012 a oggi sono spariti oltre 156mila negozi in Italia

