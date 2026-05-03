Le partite dei Playoff di Serie C della stagione 202526 sono trasmesse in diretta su Sky Sport e disponibili in streaming su NOW. Il palinsesto prevede la copertura di tutte le gare del primo turno dei playoff, con telecronisti e collegamenti dai campi per seguire l’andamento degli incontri durante il weekend. La trasmissione permette agli appassionati di seguire ogni momento delle sfide in modo completo e senza interruzioni.

Tutte le partite dei Playoff di Serie C in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, telecronisti e collegamenti dai campi per seguire ogni emozione del weekend calcistico. Si è concluso il campionato di Serie C Sky Wifi 2025-26. Vicenza, Arezzo e Benevento hanno ottenuto la promozione in Serie B. Domenica 3 maggio inizieranno i playoff che porteranno alla quarta promozione nella serie cadetta. Lasciano la Lega Pro Virtus Verona, Pro Patria, Triestina, Pontedera, Trapani, Siracusa e Foggia. L’unica gara playout si giocherà tra Bra e Torres. Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione idealeper seguire fino alla stagione 2027-2028 tutta la Serie C NOW! DIGITAL-NEWS (www.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 1 Turno Playoff Girone: Palinsesto Telecronisti (streaming NOW)

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I convocati per il Primo Turno dei Playoff del Girone x.com

Una partita che non ha bisogno di presentazioni: AVANTI, CASARANO! 1° Turno Playoff Girone - Serie C Sky Wifi Domenica 3 Maggio 2026 20:00 Monopoli-Casarano Stadio "Vito Simone Veneziani" #SupportersCasarano #MonopoliCasar - facebook.com facebook