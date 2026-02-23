Calendario ufficiale | e orari di Gara 1 e Gara 2 dei Quarti di Finale Playoff Scudetto

La pubblicazione del calendario ufficiale ha determinato gli orari di Gara 1 e Gara 2 dei Quarti di Finale Playoff Scudetto, dopo che la Regular Season si è conclusa con una vasta affluenza di pubblico. Le date sono state confermate e i tifosi si preparano a seguire da vicino le sfide decisive. La prima partita si svolgerà tra pochi giorni, mentre l’altra è già programmata per la settimana successiva. Le squadre si preparano alla fase più importante della stagione.

Una conclusione ad alta quota della Regular Season ha fissato la cornice dei Quarti di finale della Serie A1 Tigotà, aprendo ufficialmente la fase decisiva della stagione. Le sfide si svolgono al meglio delle tre gare e vedono quattro confronti responsabili di definire le semifinali. I divari di classifica hanno determinato gli accoppiamenti, distribuendo le squadre tra due lati del tabellone e offrendo insieme spettacolo, equilibrio e tattica. L’attenzione è rivolta alla gestione dei tempi, alle tattiche di gioco e alle prestazioni nelle rispettive sedi, con la possibilità di Gara 3 nel weekend successivo in caso di parità nel computo generali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Quando tornano in gara Giada D’Antonio e Anna Trocker? Calendario e orari dei prossimi impegni in Nor-Am CupGiada D’Antonio e Anna Trocker torneranno in gara nella Nor-Am Cup in Canada.

LIVE Snowboardcross, Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA: iniziano i quarti di finaleGiovanni Visentin ha avuto una partenza difficile durante i quarti di finale di snowboardcross a Pechino, costretto a risalire dalla quarta posizione subito dopo il via.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Wierer-Vittozzi, Sighel, Tabanelli e molto altro: programma del 14 febbraio; Ramadan 2026, quando inizia e cosa c'è da sapere; Il calendario della Milano Fashion Week autunno inverno 2026 2027: tra grandi debutti, conferme e la nuova generazione del Made in Italy; Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari 15 febbraio, streaming, calendario italiani in gara.

Bob, Olimpiadi 2026: il calendario e gli orari degli allenamenti ufficialiI Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda il bob stanno ufficialmente per incominciare. Sul budello intitolato a Eugenio ... oasport.it

Serie C, ufficiali date e orari: il calendario della Sambenedettese dalla 13ª alla 19ª giornataStabiliti giorni e orari delle sfide finali nel girone B. I rossoblù tra match al Riviera, trasferte e un turno di riposo ... lanuovariviera.it

UEFA CONFERENCE LEAGUE Risultati delle gare di andata dei playoff per la qualificazione agli ottavi di finale della #UECL. La Fiorentina passa con un secco 3-0 in casa dello Jagiellonia. A segno per i viola Ranieri, Mandragora e Piccoli su calcio di rigore. - facebook.com facebook

In palio oggi i quarti di finale Playoff Round | Ritorno CEV Volleyball Cup @KlubJW PalabancaSport 18/02/26 20.30 Non trasmessa #CoppaCEV #PiacenzaJastrzebski x.com