Lecce Juve lunedì al via la vendita dei biglietti per la sfida di campionato Ecco come acquistare i tagliandi

Da lunedì sarà possibile acquistare i biglietti per la partita di campionato tra Lecce e Juventus, che si giocherà sabato 9 maggio. La vendita dei tagliandi riguarda i settori dello stadio destinati al pubblico e sarà aperta attraverso i canali ufficiali. I tifosi interessati potranno scegliere le proprie postazioni e procedere con l’acquisto seguendo le indicazioni fornite dagli organizzatori.

di Francesco Spagnolo Lecce Juve, da lunedì il via della vendita dei biglietti per la sfida di campionato in programma sabato 9 maggio. Come acquistare i tagliandi. Prima il Verona e poi il Lecce. In casa Juventus si continua a pensare partita dopo partita, ma i tifosi sono già al lavoro per programmare la trasferta in Puglia. E da lunedì sarà possibile acquistare i biglietti. Ecco il comunicato ufficiale: « L’U.S. Lecce comunica che a partire dalle ore 10:00 di lunedì 04 maggio 2026 sarà attiva la vendita dei biglietti validi per la gara del Campionato di Serie A Enilive 20252026 Lecce – Juventus, in programma sabato 09 maggio 2026 alle ore 20:45.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lecce Juve, lunedì al via la vendita dei biglietti per la sfida di campionato. Ecco come acquistare i tagliandi Notizie correlate Milan Femminile, sfida al Como per l’Europa: aperte la vendita dei tagliandiDopo due trasferte, il Milan Femminile di coach Bakker si prepara a giocare tra le mura casalinghe. Leggi anche: Inter Como biglietti: parte oggi la vendita dei tagliandi per la semifinale Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serie A 2025/26: data e orario della sfida in trasferta contro il Lecce; Anticipi e posticipi Serie A: quando si gioca Lecce-Juve, Milan-Atalanta, Napoli-Bologna, Como, Roma; Lecce - Juventus; UFFICIALE - Data e orario Lecce-Juventus: l'annuncio della Lega Serie A sugli anticipi/posticipi della 36a giornata. Lecce-Juventus, biglietti in vendita: prezzi e info completeLecce-Juventus, via alla vendita dei biglietti dal 4 maggio: prezzi, settori disponibili e tutte le info per acquistare. europacalcio.it I tagliandi per la sfida del 9 maggio al Via del Mare saranno disponibili dalle ore 10 di lunedì 4 maggio. Apertura cancelli prevista alle 18:15I tagliandi per la sfida del 9 maggio al Via del Mare saranno disponibili dalle ore 10 di lunedì 4 maggio. Apertura cancelli prevista alle 18:15 ... pianetalecce.it Serie A al capolinea: Perché Verona-Lecce e Milan-Juve sono la stessa (triste) faccia della medaglia Il weekend di Serie A appena trascorso ha sancito, forse in maniera definitiva, [.....] - facebook.com facebook Lecce-Juve sabato 9 maggio alle ore 20.45 x.com