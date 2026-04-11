La Juvecaserta 2021 ha comunicato che la Questura di Caserta ha notificato il divieto di vendita dei biglietti per i tifosi ospiti in occasione della partita contro la Virtus GVM Roma. La decisione riguarda i tagliandi destinati ai supporter della squadra romana, che non potranno essere acquistati né nei punti vendita autorizzati né online. La misura si applica esclusivamente ai tagliandi riservati ai tifosi ospiti.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Juvecaserta 2021 comunica che la Questura di Caserta ha notificato in data odierna il provvedimento adottato dal Prefetto di Caserta per l’incontro di basket “Paperdi Juvecaserta – Virtus GVM Roma”, valevole per il campionato nazionale di “Serie B”, in programma mercoledì 15 aprile 2026 alle ore 20.30 presso il Palazzetto dello Sport “Santino e Romano Piccolo” di Caserta. Con tale provvedimento, emesso a seguito della determinazione n. 172026 del 09 aprile 2026, adottata dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Roma.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Paperdi Juvecaserta – Virtus GVM Roma”, divieto di vendita dei tagliandi per gli ospiti

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