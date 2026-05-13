La squadra di Costamasnaga affronta questa sera a San Giovanni Valdarno una partita decisiva per ottenere la promozione in Serie A1 femminile. La formazione lombarda ha la possibilità di chiudere il campionato con una vittoria e conquistare così il passaggio di categoria, dopo aver raggiunto il match point in questa fase della stagione. La sfida rappresenta un'occasione importante per la squadra, che cerca il risultato che le permetterebbe di salire di livello.

Una serata speciale. È quella che spera di vivere la CLV-Limonta Costamasnaga che, questa sera a San Giovanni Valdarno, proverà il colpaccio che le consegnerebbe la promozione in Serie A1 femminile. Sarebbe un’impresa per la squadra guidata in campo dal coach italo-argentino Facundo Bereziartua e fuori dal campo dal deus ex machina Fabrizio Bicio Ranieri. Dopo la convincente vittoria in gara-1, dove le lecchesi hanno stravinto per 95-72 contro le toscane (23 punti di Moscarella e 18 di Brossman), questa sera alle 20.30 nella cittadina in provincia di Arezzo si giocherà gara-2. Un roster volto al futuro, nel pieno stile del Basket Costa, che ancora una volta ha stupito tutti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie A2 femminile. Costamasnaga ha il match point promozione

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