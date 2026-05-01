LIVE Alle 15 in campo tutta la Serie B Venezia a La Spezia per il match point-promozione

Da gazzetta.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 15 si gioca tutta la giornata di Serie B, con il Venezia impegnato a La Spezia in una partita decisiva per la promozione in serie A. Una vittoria dei veneti garantirebbe loro l'accesso diretto alla massima serie. Contestualmente, il Modena affronta una partita importante per i playoff, mentre la Reggiana disputa un match che potrebbe influenzare la corsa ai playoff stessi. La giornata si preannuncia ricca di sfide decisive per le posizioni di vertice.

Bari-Virtus Entella: Mariani di Aprilia Carrarese - Cesena: Perenzoni di Rovereto Empoli-Avellino: La Penna di Roma Juve Stabia-Frosinone: Marcenaro di GenovaMantova-Monza: Sacchi J.L. di Macerata Modena-Reggiana: Abisso di PalermoPadova-Pescara: Collu di CagliariPalermo-Catanzaro: Allegretta di Molfetta Sampdoria-Sudtirol: Marchetti di Ostia LidoSpezia-Venezia: Colombo di Como  Le partite della 37esima giornata si disputeranno in contemporanea alle 15 e saranno trasmesse su DAZN e da Prime Video. Diretta testuale su www.gazzetta.it .🔗 Leggi su Gazzetta.it

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