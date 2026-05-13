Derby Roma la nuova proposta della Lega Serie A | anticipo alle 12

La Lega Serie A ha annunciato che il derby di Roma sarà anticipato alle 12, modificando l’orario tradizionale della partita. La decisione si inserisce in un quadro di cambiamenti legati alla gestione della penultima giornata di campionato, che coinvolge anche questioni riguardanti il tennis e la sicurezza pubblica. La modifica oraria ha suscitato reazioni e discussioni tra le parti coinvolte, in un contesto di confronto tra diversi settori e interessi istituzionali.

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La gestione della penultima giornata di Serie A si trasforma in un intricato rebus istituzionale che vede contrapposti calcio, tennis e sicurezza pubblica. Nel pomeriggio odierno, come riferito da un’indiscrezione di Sky Sport, la Lega Serie A ha presentato una controproposta d’urgenza nel tentativo di ribaltare il decreto della Prefettura di Roma, che appena ventiquattr’ore fa aveva imposto lo slittamento del derby capitolino a lunedì 18 maggio alle ore 20:45. Il nuovo piano della Lega punta a riportare la sfida tra Roma e Lazio alla giornata di domenica, proponendo l’insolito orario delle 12:00, con l’obiettivo di preservare la contemporaneità delle gare decisive per la qualificazione in Champions League.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook Notizie correlate Derby di Roma alle 12:30: la decisione della Lega Serie ALa penultima giornata di campionato si prepara a un cambiamento radicale nel palinsesto televisivo e sportivo. Leggi anche: Roma-Lazio alle 12:30: quel pasticciaccio brutto della Lega Serie A Temi più discussi: Derby di Roma, cambia la data della stracittadina? Le ultime su Roma-Lazio; Roma-Lazio, cambia di nuovo tutto: quando si gioca il derby, l'orario ufficiale; Il Prefetto smentisce la Serie A: il derby Roma-Lazio si gioca lunedì alle 20.45. Il campionato è nel caos; Derby Roma-Lazio, domani la Lega decide la data: si gioca domenica 17 maggio alle 12.30. Roma-Lazio slitta a lunedì 18 maggio alle 20:45 ? La Prefettura cambia programma per motivi di ordine pubblico e per la concomitanza con gli Internazionali Ora attesa la nuova programmazione della Serie A. #ASRoma #Roma #LazioRoma #Derby #Ser x.com Pensieri sul derby di Roma, inizio alle 12:30 - reddit.com reddit Juve-Fiorentina: nuova data e orario. Dopo la decisione della Prefettura sul derby di RomaCambia ancora la data e l'orario di Juventus Fiorentina. Lo spostamento del derby Roma-Lazio a lunedì 18 maggio alle 20.45 fa slittare anche tutte le altre partite coinvolte nella corsa alla Champions ... firenzepost.it LIVE Caos derby, spostato a lunedì. La Lega: Revocate il provvedimento o reagiremoLa Lega Serie A ha ufficializzato le date per le gare della 37esima giornata, ma è possibile che il derby venga ... siamolaroma.it