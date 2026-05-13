La Serie A sta affrontando diverse modifiche al calendario a causa della concomitanza tra il derby di Roma e gli Internazionali di tennis. La partita tra due squadre è stata spostata di mezzora rispetto all’orario inizialmente previsto. Viene anche aggiornato lo stato del match tra Genoa e Milan, che potrebbe subire variazioni di orario per adattarsi alle esigenze della giornata.

Siamo arrivati a mercoledì 13 maggio e non c'è ancora una data ufficiale per Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-26. Una gara cruciale per i rossoneri, visto che servono 6 punti contro il Grifone e il Cagliari per avere la qualificazione in Champions League garantita. I rossoneri dovranno giocare in contemporanea con il derby di Roma, visto che i giallorossi sono in pienissima corsa per il quarto posto. La proposta della Lega Serie A sarebbe quella di giocare domenica alle 12:00, spostando di mezzora in avanti la finale degli ATP 1000 di Roma. Per chi non fosse avvezzo ai quartieri romani, lo stadio Olimpico (dove si gioca il derby) e il Foro Italico (dove si gioca il torneo di tennis) sono praticamente attaccati e questo potrebbe portare disservizi e problemi con il flusso delle persone.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Serie A, caos date e calendario: derby spostato di mezzora? Il punto anche su Genoa-Milan

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