Calendario Juve Serie A | ufficiali date e orari dei match contro Atalanta Bologna e Milan Quando giocheranno i bianconeri

Sono state rese ufficiali le date e gli orari delle prossime partite della Juventus in Serie A contro Atalanta, Bologna e Milan. La squadra giocherà in questi giorni, con gli incontri programmati nel calendario ufficiale, confermando quando si svolgeranno le sfide. La pubblicazione delle date permette di conoscere con precisione il programma delle gare della squadra nelle prossime settimane.

Calendario Juve Serie A, sono state ufficializzate le date di partite fondamentali nella corsa al quarto posto. Ecco quando si disputeranno. La stagione della Juventus è pronta ad entrare nella sua fase finale e il trittico di partite con Atalanta, Bologna e Milan è destinato ad essere decisivo per la conquista del quarto posto. CALCIOMERCATO JUVE LIVE: LE ULTIMISSIME E proprio in queste ore la Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari delle tre sfide in programma dalla 32esima alla 34esima giornata di campionato. Di seguito il comunicato bianconero: « La Lega Serie A ha annunciato date e orari delle giornate di campionato dalla 32ª alla 34ª: di seguito tutte le indicazioni relative alle prossime partite della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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