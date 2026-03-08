Genoa-Roma 1-1 e Milan-Inter | due derby decisivi in Serie A

Domenica 8 marzo 2026 in Serie A si giocano due derby fondamentali. La partita tra Genoa e Roma termina 1-1, mentre Milan e Inter si affrontano in una sfida che si conclude senza vincitori. Questi incontri sono tra i più attesi della giornata e coinvolgono squadre di primo piano nel campionato italiano. La giornata si svolge con le formazioni titolari pronte a scendere in campo.

Il calendario di oggi, domenica 8 marzo 2026, è segnato da due eventi calcistici decisivi per la Serie A. Il Genoa incontra la Roma a Genova con un pareggio che segna il risultato finale di 1-1. Contemporaneamente, a Milano, si svolge il derby tra Milan e Inter allo Stadio San Siro. La partita del Genoa contro la squadra giallorossa vede i rossoblù guidati da Daniele De Rossi affrontare una Roma appena uscita da un pareggio contro la Juventus. I padroni di casa arrivano dopo una sconfitta contro l’Inter, mentre gli ospiti cercano punti cruciali in questa 28esima giornata. Nel cuore della città meneghina, il derby di Milano oppone il Milan all’Inter. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genoa-Roma 1-1 e Milan-Inter: due derby decisivi in Serie A L’Inter batte il Genoa 2-1 e torna al comando: decisivi Bisseck e LautaroAGI - Allo Stadio Ferraris, l'Inter vince per 2 a 1 contro il team di Daniele De Rossi. Milan-Inter, panchina per due big: niente derbyCresce l’attesa per il derby di questa sera tra Milan e Inter: ecco le ultimissime di formazione a poche ore dall’inizio. CALCIO e PEPE - Inter vince ai punti Milan vince il Derby, Napoli vince bene, Roma sempre, Juve mai Tutto quello che riguarda Genoa Roma 1 1 e Milan Inter due derby.... Temi più discussi: Genoa-Roma: probabili formazioni e statistiche; Genoa-Roma, l’attesa si accende; Genoa-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Genoa-Roma: orario, dove vederla (tv e streaming), formazioni ufficiali e classifica Serie A. Cuore Genoa! Battuta 2-1 la Roma, decisivo VitinhaIl Genoa sorprende la Roma con un atteggiamento iper-aggressivo e con un pressing asfissiante. Non a caso la prima mezza giocata di Malen arriva solo al 21': sgasata che si chiude con la conclusione d ... fantacalcio.it 82' Genoa-Roma 2-1 Assist di Masini, gol di Vitinha e Grifone avantiPrimo tempo con rare emozioni: di Ekuban l’unica palla gol. Il rigore di Messias per fallo di Pellegrini su Ellertsson porta avanti i rossoblù, però subito raggiunti dal gollonzo di Ndicka ... primocanale.it Serie A, in campo Milan-Inter: sfida al vertice Genoa-Roma 2-1. Punti pesanti in chiave salvezza per i liguri Bologna-Hellas Verona 1-2, Fiorentina-Parma 0-0. Alle 20.45 Milan-Inter Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/ - facebook.com facebook #IlMiglioreVG - Genoa-Roma 2-1 - Vota il man of the match dei giallorossi #ASRoma x.com