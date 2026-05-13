La programmazione delle partite della 37ª giornata di Serie A ha causato tensioni tra la Lega e la prefettura di Roma. La discussione riguarda gli orari del derby tra Roma e Lazio, oltre alle gare delle squadre coinvolte nella corsa Champions. La questione ha portato a un contrasto ufficiale tra le istituzioni, evidenziando divergenze sulla gestione del calendario e sulla sicurezza delle partite.

La programmazione delle gare della 37^ giornata di Serie A ha portato ad uno scontro istituzionale tra Lega Serie A e la prefettura di Roma in merito all’orario del derby Roma-Lazio e delle partite delle squadre impegnate in lotta Champions. Al fine di garantire la contemporaneità i match erano e sono attualmente previsti per le 12:30 di Domenica 7 Maggio. Questa decisione ha scatenato una dura reazione da parte della prefettura di Roma che, al fine di gestire l’ordine pubblico nell’area del Foro Italico interessata dalla finale degli Internazionali di Tennis, ha ritenuto opportuno spostare la stracittadina al lunedì successivo alle 20:45. Questa variazione ha scatenato la reazione dei vertici della Lega Serie A in un duro comunicato.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Serie A, caos calendari: il comunicato di Lega e l’attacco alla prefettura di Roma

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