Sergio Ramos ha dichiarato che stanno progredendo le trattative per un possibile coinvolgimento con il Siviglia, e si aspetta un aggiornamento nelle prossime settimane. La questione riguarda una quota nel club andaluso e riguarda i passaggi necessari per definire l'accordo. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità o sui tempi esatti della possibile operazione.

2026-04-22 16:15:00 Breaking news: Sergio Ramos afferma che si stanno facendo progressi su una potenziale acquisizione del Siviglia, con un aggiornamento atteso nelle prossime settimane. L’ex difensore del Real Madrid e della Spagna è a capo di un consorzio sostenuto dal gruppo di investimento Five Eleven Capital, che mira a un accordo per acquisire il suo club per ragazzi. “Penso che ci saranno alcune novità tra pochi mesi, o addirittura settimane, e speriamo che sia la notizia che tutti speriamo”, ha detto Ramos. “Tutto sta andando bene.” L’offerta di acquisizione di Ramos Siviglia accelera. Ramos, che ora ha 40 anni, sta lavorando alla proposta di acquisizione dalla fine del 2025, con rapporti che suggeriscono che siano già stati compiuti progressi significativi.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Sergio Ramos è sempre più vicino ad assicurarsi una quota nel Siviglia

Sergio Ramos entra en la escena del Sevilla I MARCA

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