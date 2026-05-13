Sergio Gasparin | Da metalmeccanico alle Coppe col Vicenza Cassano-Garrone insulti irripetibili

Un ex manager sportivo ha raccontato di aver ricoperto ruoli diversi nel corso della sua carriera, tra cui quello di allenatore, anche se ha dovuto interrompere per problemi di salute. Ha inoltre ricordato di aver lavorato come direttore con una proprietà straniera in Italia e di aver vissuto a Londra in modo agiato. In passato, ha anche fatto parte di una squadra di calcio, partecipando a competizioni come le coppe. Recentemente, ha parlato di insulti ricevuti durante un episodio legato a un match.

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