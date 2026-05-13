Sergio Gasparin | Da metalmeccanico alle Coppe col Vicenza Cassano-Garrone insulti irripetibili
Un ex manager sportivo ha raccontato di aver ricoperto ruoli diversi nel corso della sua carriera, tra cui quello di allenatore, anche se ha dovuto interrompere per problemi di salute. Ha inoltre ricordato di aver lavorato come direttore con una proprietà straniera in Italia e di aver vissuto a Londra in modo agiato. In passato, ha anche fatto parte di una squadra di calcio, partecipando a competizioni come le coppe. Recentemente, ha parlato di insulti ricevuti durante un episodio legato a un match.
Quando si dice partire dal basso, fare la gavetta. Sergio Gasparin, uomo di calcio tra i più preparati, il dirigente che 'creò' il Vicenza vincitore della Coppa Italia, il primo manager calcistico italiano a lavorare per un fondo estero, potrebbe scrivere un trattato sul tema. Nessuno lo ha calato dall’alto: "Ho cominciato da ragazzo come operaio metalmeccanico. Per diplomarmi facevo le scuole serali e passavo centomila lire al mese a un collega perché mi lasciasse sempre i turni diurni. Quei soldi gli servivano per costruire la casa, mi diplomai perito industriale". Un’ascesa: "Operaio, caposquadra, direttore dell’ufficio produzione, vicedirettore del personale.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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