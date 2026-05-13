Gasparin racconta gli insulti di Cassano a Garrone | Io c'ero che amarezza

Sergio Gasparin, ex amministratore delegato della Sampdoria, ha ricostruito i momenti accaduti nello spogliatoio durante un episodio tra Antonio Cassano e Riccardo Garrone, allora presidente del club. Gasparin ha raccontato di essere presente e di aver assistito agli insulti rivolti da Cassano a Garrone, descrivendo la scena come un momento di grande amarezza. La vicenda riguarda un episodio specifico nel contesto della squadra durante un periodo di tensione.

Sergio Gasparin era Ad di quella Sampdoria e ricorda perfettamente cosa accadde in spogliatoio tra Antonio Cassano e l'allora presidente Riccardo Garrone. È il primo testimone diretto a parlarne: insulti irriferibili.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Fabregas racconta il Como: “Sono io che faccio gli acquisti. È come essere all’università ogni giorno”Fabregas spiega perché ha scelto il Como: "Ho visto un'opportunità non solo per smettere di giocare a calcio, ma per iniziare a fare ciò che stavo...

L’amarezza di Fabio Cannavaro sull’Italia 2006: “Forse ho sbagliato io. In 20 anni non ci siamo più visti”Nel 2006 Fabio Cannavaro era il capitano dell'Italia campione del mondo a Berlino, oggi confessa di avere un grande rimpianto: "Forse ho sbagliato...