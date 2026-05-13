Sequestrato noto cantiere navale | il motivo
Un cantiere navale di circa 15.000 metri quadrati è stato sottoposto a sequestro a Torre Annunziata. L’operazione fa parte delle indagini in corso riguardanti l’inquinamento del fiume Sarno e delle aree costiere vicine. Le autorità hanno disposto il provvedimento per approfondire le eventuali violazioni ambientali legate alle attività dello stabilimento. La vicenda è attualmente al centro di un’indagine ufficiale.
Un cantiere navale di circa 15mila metri quadrati è stato sequestrato a Torre Annunziata nell’ambito delle indagini sull’inquinamento del fiume Sarno e del litorale. Il provvedimento riguarda il cantiere Izzo Mare srl, finito al centro di accertamenti coordinati dalla procura di Torre Annunziata.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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