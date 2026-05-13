Sequestrato noto cantiere navale | il motivo

Un cantiere navale di circa 15.000 metri quadrati è stato sottoposto a sequestro a Torre Annunziata. L’operazione fa parte delle indagini in corso riguardanti l’inquinamento del fiume Sarno e delle aree costiere vicine. Le autorità hanno disposto il provvedimento per approfondire le eventuali violazioni ambientali legate alle attività dello stabilimento. La vicenda è attualmente al centro di un’indagine ufficiale.

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Un cantiere navale di circa 15mila metri quadrati è stato sequestrato a Torre Annunziata nell’ambito delle indagini sull’inquinamento del fiume Sarno e del litorale. Il provvedimento riguarda il cantiere Izzo Mare srl, finito al centro di accertamenti coordinati dalla procura di Torre Annunziata.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scarico acque reflue e rifiuti, sequestrato cantiere navaleTempo di lettura: 2 minutiIlleciti ambientali: sequestrato cantiere navale nel Napoletano. Inquinamento del fiume Sarno, sequestrato cantiere navale abusivoTempo di lettura: < 1 minutoInquinamento del fiume Sarno: sequestrato cantiere navale risultato abusivo. Si parla di: Occupazione abusiva di demanio marittimo, sequestrato noto ristorante sul lungomare di Catanzaro. Sequestrato noto cantiere navale: il motivoSecondo quanto accertato dagli investigatori, alcune attività sarebbero state svolte senza le previste autorizzazioni ambientali ... napolitoday.it Fiume Sarno, stretta della Procura sugli sversamenti abusivi: sequestrato cantiere navale a Torre AnnunziataNuovo intervento della Procura di Torre Annunziata nell’ambito delle indagini sull’inquinamento del fiume Sarno. I carabinieri del NOE di Napoli e la Capitaneria di Porto ... ilmattino.it