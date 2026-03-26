Scarico acque reflue e rifiuti sequestrato cantiere navale

Un cantiere navale nel Napoletano è stato sottoposto a sequestro a causa di scarichi di acque reflue e rifiuti non autorizzati. L'intervento è stato eseguito dai carabinieri del nucleo operativo ambientale, che hanno riscontrato violazioni alle norme di tutela ambientale. Le attività sono state interrotte e i materiali sequestrati, in attesa di ulteriori accertamenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Illeciti ambientali: sequestrato cantiere navale nel Napoletano. È accaduto a Castellammare di Stabia, dove i militari della locale Capitaneria di porto hanno posto i sigilli all’attività: i reati contestati sono assenza dell’autorizzazione per le emissioni in atmosfera, scarico di acque reflue industriali in assenza del titolo autorizzativo e deposito incontrollato e gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e non. L’intervento si inserisce nell’ambito degli accertamenti volti alla rimozione delle cause di inquinamento del fiume Sarno, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata e dal comando della Capitaneria di porto-Guardia Costiera della città stabiese: i sigilli hanno riguardato uno spazio di circa 1. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scarico acque reflue e rifiuti, sequestrato cantiere navale Articoli correlati Scarico illeciti delle acque reflue nella fogna: sequestrato caseificioI militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise insieme agli genti della polizia locale di Teverola, nel corso di servizi mirati al... Teverola, caseificio sequestrato dai Carabinieri Forestali: scarico illecito di acque reflue in fognaUn caseificio di Teverola, in provincia di Caserta, è stato sequestrato dai Carabinieri Forestali di Marcianise per scarico illecito di acque reflue... Una raccolta di contenuti su Scarico acque Temi più discussi: Bologna, come funziona Idar, la fabbrica dell'acqua di Hera: Così le acque di scarico tornano limpide; Milano trasforma le acque reflue in risorsa: energia, fosforo e biocarbone dai depuratori cittadini; Controlli sugli scarichi idrici a Ortona: sanzioni della guardia costiera per violazioni ambientali [FOTO]; La guardia costiera sanziona la Sasi: scarichi non autorizzati e reflui non conformi. Scarico abusivo acque reflue, gestore di autolavaggio nei guai: impianto sequestratoIndagato a piede libero un 55enne a Punta Marina Terme. L’ispezione svolta in collaborazione con la Guardia di Finanza e con l’ausilio dei tecnici Arpae Punta Marina (Ravenna), 16 aprile 2024 – È ... ilrestodelcarlino.it Bologna, come funziona Idar, la fabbrica dell'acqua di Hera: «Così le acque di scarico tornano limpide»L’Idar, nato nel 1978, è il più grande impianto di trattamento delle acque reflue in Emilia-Romagna gestito dal gruppo Hera ... corrieredibologna.corriere.it Analisi acque di scarico per aziende agricole a Vicenza, zona agricola: Analisi legionella a Firenze, Sauna del Centro Storico Analisi Legionella per la prevenzione delle contaminazioni da agenti patogeni nell'acqua , Analisi Legionella per la sicurezza degli o - facebook.com facebook