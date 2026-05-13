Sequestrati 5 chili di hashish | arrestato un uomo a Scanzorosciate
Durante un servizio di controllo nel comune di Scanzorosciate, le forze dell’ordine hanno trovato e sequestrato cinque chili di hashish nascosti tra un immobile e un’auto. Un uomo di origini marocchine, residente in Italia, è stato arrestato al termine dell’intervento della polizia di Bergamo, che ha condotto una vasta operazione antidroga nella zona. La vicenda si inserisce in una serie di controlli mirati a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.
IL BLITZ. Cinque chili di hashish nascosti tra un immobile e un’auto a Scanzorosciate: la Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un cittadino marocchino residente in Italia al termine di un’operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile nell’ambito dei controlli rafforzati sul territorio. L’uomo era stato notato dagli investigatori mentre effettuava movimenti sospetti nei pressi di un immobile situato a Scanzorosciate. Insospettiti dal suo comportamento, i poliziotti hanno deciso di intervenire ed effettuare un controllo approfondito del locale. Nel corso dell’ispezione gli agenti hanno rinvenuto numerosi panetti di hashish, accuratamente occultati all’interno dell’immobile.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Notizie correlate
Leggi anche: Scanzorosciate, scoperto con cinque chili di hashish nascosti in auto e in casa: arrestato
Droga in casa a Messina, arrestato 40enne: sequestrati 12 chili tra hashish e marijuanaNell’ambito di mirati servizi antidroga, la Polizia di Stato di Messina ha arrestato un uomo di 40 anni, colto nella flagranza del reato di...
Temi più discussi: Sequestrati 5 chili di hashish: arrestato un uomo a Scanzorosciate; Blitz al Lorenteggio, sequestrati 12 kg di droga: il colpo di scena durante la perquisizione in via Odazio; Un laboratorio all'Infernetto per stoccare hashish e cocaina, sequestrati 1,5 quintali di droga; RIMINI: Droga, due arresti e sequestrati quasi 19 chili di stupefacente.
Sequestrati 4,5 chili di cocaina al casello di Acireale: arrestato un catanese dalla Guardia di Finanza. #Catania #GuardiaDiFinanza #Acireale #Droga #Cronaca - Facebook facebook
Sequestrati 5 chili di hashish: arrestato un uomo a Scanzorosciate x.com
Traffico di droga, nove misure cautelari in operazione in Veneto reddit
Sequestrati 5 chili di hashish: arrestato un uomo a ScanzorosciateCinque chili di hashish nascosti tra un immobile e un’auto a Scanzorosciate: la Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un cittadino marocchino residente in Italia al termine di un’operazione antidro ... ecodibergamo.it
Un laboratorio all'Infernetto per stoccare hashish e cocaina, sequestrati 1,5 quintali di drogaUn quintale e mezzo fra hashish e cocaina. Un vero e proprio laboratorio della droga scoperto sul litorale romano. Il deposito in uno stabile all'Infernetto. In manette due uomini di 37 e 29 anni. A ... romatoday.it