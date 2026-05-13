Sequestrati 5 chili di hashish | arrestato un uomo a Scanzorosciate

Durante un servizio di controllo nel comune di Scanzorosciate, le forze dell’ordine hanno trovato e sequestrato cinque chili di hashish nascosti tra un immobile e un’auto. Un uomo di origini marocchine, residente in Italia, è stato arrestato al termine dell’intervento della polizia di Bergamo, che ha condotto una vasta operazione antidroga nella zona. La vicenda si inserisce in una serie di controlli mirati a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.

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