Scanzorosciate scoperto con cinque chili di hashish nascosti in auto e in casa | arrestato

Lo scorso 11 maggio, le forze dell'ordine di Bergamo hanno arrestato un uomo di origine marocchina residente in Italia, trovandolo in possesso di circa cinque chili di hashish. La sostanza stupefacente era nascosta sia nell'auto che nell’abitazione dell’arrestato. L’intervento ha portato al fermo dell’uomo e al sequestro della droga, che si presume fosse destinata al mercato locale degli stupefacenti.

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Scanzorosciate. Lo scorso 11 maggio la Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un cittadino marocchino stabilmente residente in Italia, trovato in possesso di circa cinque chilogrammi di hashish presumibilmente destinati al mercato locale degli stupefacenti. L’operazione, condotta dagli agenti della Squadra Mobile, si inserisce nell’ambito dei servizi di polizia giudiziaria e di controllo del territorio recentemente intensificati dalla Questura di Bergamo per contrastare la criminalità e, in particolare, il traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’uomo era stato notato dagli investigatori mentre compiva movimenti sospetti nei pressi di un immobile situato a Scanzorosciate.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Pusher beccato con 2 chili di hashish. Venti panetti nascosti nell’auto Arrestato a Taranto con 120 grammi di hashish nascosti in casaTarantini Time QuotidianoNel pomeriggio del 20 aprile 2026 a Taranto, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia locale hanno arrestato in...