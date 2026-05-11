Però caz** a quell’ora… Garlasco l’audio che mette nei guai Sempio

Un audio registrato diversi anni fa sta riemergendo nelle indagini in corso sul delitto di Garlasco. La registrazione, risalente all’8 febbraio 2017, è stata intercettata e attribuita a Andrea Sempio, ora coinvolto nelle nuove indagini della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi. La frase captata nell’audio si riferisce all’orario di un evento non specificato. La sua riassegnazione al momento attuale ha riacceso l’attenzione sull’indagine.

Una frase registrata anni fa torna ora nel cuore delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Si tratta di un’intercettazione ambientale dell’8 febbraio 2017 attribuita ad Andrea Sempio, oggi nuovamente al centro dell’inchiesta della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, quel passaggio potrebbe contenere un riferimento a un orario considerato rilevante nella ricostruzione della mattina del 13 agosto 2007. Nelle trascrizioni dell’audio, riportate nelle ultime ore anche da Ansa e da altre testate, Sempio dice: “È successo qualcosa quel giorno (.) era sempre lì a casa (.) però ca**o (.) alle nove e mezza “. Per la Procura, quelle parole non sarebbero un dettaglio neutro, ma potrebbero rimandare al momento in cui l’indagato “si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell’omicidio”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Garlasco, telefonate, sms e videogame: le testimonianze degli amici che mettono nei guai Andrea

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