Sensibilizzazione e confronto a Messina torna l' Angioedema Day
A Messina torna l'Angioedema Day, evento che si svolge ogni anno in occasione della giornata mondiale dedicata all'angioedema. L’unità di Allergologia e Immunologia del Policlinico partecipa alla quinta edizione della campagna nazionale promossa da Itaca, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e favorire il confronto su questa rara patologia. La giornata prevede incontri e attività di informazione rivolte alla comunità.
Come ogni anno, in coincidenza con la giornata mondiale dell'angioedema, l’unità semplice dipartimentale di Allergologia e Immunologia del Policlinico aderisce alla V edizione dell’Angioedema Day, campagna di sensibilizzazione su questa rara patologia, organizzata a livello nazionale da Itaca.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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