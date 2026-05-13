Sensibilizzazione e confronto a Messina torna l' Angioedema Day

Da messinatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Messina torna l'Angioedema Day, evento che si svolge ogni anno in occasione della giornata mondiale dedicata all'angioedema. L’unità di Allergologia e Immunologia del Policlinico partecipa alla quinta edizione della campagna nazionale promossa da Itaca, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e favorire il confronto su questa rara patologia. La giornata prevede incontri e attività di informazione rivolte alla comunità.

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Come ogni anno, in coincidenza con la giornata mondiale dell'angioedema, l’unità semplice dipartimentale di Allergologia e Immunologia del Policlinico aderisce alla V edizione dell’Angioedema Day, campagna di sensibilizzazione su questa rara patologia, organizzata a livello nazionale da Itaca.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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