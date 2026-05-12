Angioedema Day | anche a Novara una giornata di controlli e visite gratuite

A Novara si svolge una giornata dedicata all'angioedema ereditario, con un pomeriggio di controlli e visite gratuite per sensibilizzare sulla malattia rara. L'iniziativa offre alle persone interessate l'opportunità di sottoporsi a controlli senza costi e di ricevere informazioni sulla condizione. L'evento si concentra sulla promozione della conoscenza e sulla diagnosi precoce di questa patologia.

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Un pomeriggio di visite gratuite per imparare a riconoscere una malattia rara: l'angioedema ereditario. L'ospedale Maggiore di Novara apre le porte ai cittadini martedì 19 maggio, aderendo alla nuova edizione dell'Angioedema Day. L'iniziativa, promossa a livello nazionale dall'associazione.🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giornata del rene, visite gratuite a Novara: quando e come partecipareGiornata mondiale del rene numero 20: anche l'ospedale Maggiore di Novara aderisce all'iniziativa.