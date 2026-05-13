Sensa il dono della Lilt per l’ospedale di Terni | Il paziente al centro dell’attenzione

La Lilt Terni ha consegnato una nuova poltrona di ultima generazione all’ospedale Santa Maria di Terni, rafforzando il supporto alle attività di oncologia. La donazione fa parte di un intervento volto a migliorare le condizioni di assistenza ai pazienti, che sono al centro delle attenzioni dell’ente. La consegna è avvenuta nel rispetto delle procedure e senza annunci pubblici, sottolineando l’impegno costante della Lega contro i tumori in ambito sanitario locale.

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