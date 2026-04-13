Operata con il robot per un grosso adenoma al torace paziente dell' ospedale Mauriziano di Torino ora sta bene

Una donna di quasi 80 anni si sta riprendendo dopo aver subito un intervento di chirurgia robotica per rimuovere un grande adenoma endocrino al torace. L’operazione è stata eseguita mercoledì 8 aprile 2026 presso l’ospedale Mauriziano di Torino. La paziente, che compirà 80 anni a novembre, sta recuperando rapidamente dopo l’intervento. La procedura è stata condotta con l’uso di un robot chirurgico.