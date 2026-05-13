Sempre più cittadini e turisti scelgono Narni per vivere questa esperienza fatta di storia emozione e comunità

Sempre più cittadini e turisti visitano Narni per scoprire le sue tradizioni, storia e atmosfera di comunità. Durante le recenti celebrazioni, sono stati condivisi commenti positivi da parte dei partecipanti, che hanno sottolineato l’emozione provata. La presidente dell’associazione locale ha espresso soddisfazione per il successo dell’evento, evidenziando l’entusiasmo generale che si è manifestato nel corso delle feste.

La felicità dei protagonisti è una caratteristica comune che traspare nei commenti del dopo festa. A cominciare dalla grande soddisfazione espressa da Patrizia Nannini, presidente dell’associazione Corsa all’Anello. “Questa edizione - ha detto - ha confermato, ancora una volta, quanto la nostra.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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