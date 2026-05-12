Dormire senza indumenti intimi | perché sempre più persone scelgono di farlo

Sempre più persone decidono di dormire senza indumenti intimi, cercando di migliorare la qualità del riposo notturno. Questa scelta si basa su una preferenza personale e sulle pratiche di comfort durante il sonno, senza coinvolgere motivazioni sanitarie o mediche specifiche. La tendenza si sta diffondendo in vari paesi, accompagnata da discussioni sulle possibili implicazioni per il benessere generale.

Dormire bene è fondamentale per il benessere fisico e mentale, e anche le abitudini notturne possono fare la differenza. Tra i temi sempre più discussi c’è quello del dormire senza indumenti intimi, una scelta che secondo molti esperti può portare alcuni benefici legati a comfort, traspirazione e.🔗 Leggi su Baritoday.it

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Dormire senza slip: i benefici che quasi nessuno conosce

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