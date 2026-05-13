Un nuovo audio intercettato dagli investigatori riporta il caso Garlasco al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica. Nel file emerge una frase che fa riferimento a Chiara, suscitando ulteriori sospetti e interrogativi sulla vicenda. La registrazione si aggiunge alle prove raccolte nel corso delle indagini, alimentando discussioni e analisi pubbliche sulla ricostruzione dei fatti. La procura prosegue le indagini per fare chiarezza sui dettagli.

Un nuovo audio intercettato dagli investigatori riporta il caso Garlasco al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica. A parlare sarebbe ancora una volta Andrea Sempio, oggi indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. La registrazione risale alla mattina del 7 giugno 2025. Secondo gli atti dell’inchiesta, Sempio si trovava da solo in auto mentre pronunciava frasi considerate dagli investigatori particolarmente rilevanti per il nuovo filone investigativo legato ai presunti video intimi della vittima. Nell’audio, il 38enne dice: “La storia del video è stata. è stata. il video. lo devo aspettare da un momento all’altro.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sempio, un altro audio shock: “Chiara sembrava proprio…”

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Garlasco, l’audio shock della mamma di Chiara PoggiCerte voci non invecchiano: restano lì, sospese, pronte a riaprire ferite e domande.

Temi più discussi: Garlasco, secondo i pm in un audio Sempio sembra svelare orario in cui entrò per uccidere; Garlasco, l’audio di Sempio riapre lo scontro sulle carte dell’inchiesta; Garlasco, l’audio su Sempio sul giorno del delitto di Chiara: È successo qualcosa quel giorno alle 9,30; Impronta 33, il verdetto dei Ris: È la mano destra di Sempio. Altri audio in auto lo inguaiano.

Ti dico... io... come va... un po’ di cacca. (...) Stavolta devo dire che sono un po’ preoccupatino. Sono alcune frasi contenute nei nuovi audio registrati in auto di Andrea Sempio e risalgono al 28 febbraio 2025. Si tratta del giorno successivo alla notifica sulla x.com

I nuovi audio di Sempio: L’interesse non era reciproco. Quel video, io ce l’ho. Anche lui lo sa, ho visto dal suo cellulareDelitto di Garlasco, i soliloqui di Andrea Sempio in auto nell’aprile 2025 sull’omicidio di Chiara Poggi: Delle tre chiamate, lei ha detto: 'Non voglio parlare con te'. Ha messo giù il telefono, ah e ... ilgiorno.it

Garlasco, i nuovi audio di Sempio in auto: «Sono preoccupatino». La madre in lacrime per lo scontrino: «La colpa è anche mia»È il 28 febbraio di un anno fa. Gli investigatori appuntano: «Non si comprende se stia parlando da solo o stia mandando un messaggio vocale» ... milano.corriere.it