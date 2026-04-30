A quasi vent'anni dal delitto che coinvolse una giovane donna a Garlasco, emergono nuove evidenze nel procedimento giudiziario. Le registrazioni audio, rese note recentemente, sono state pubblicate e stanno attirando l'attenzione dei media. La voce di una madre, ascoltata in fase processuale, ha riacceso l'interesse sul caso, che da allora ha diviso opinioni e alimentato dibattiti.

Certe voci non invecchiano: restano lì, sospese, pronte a riaprire ferite e domande. E così, a quasi vent’anni dall’omicidio che ha segnato l’Italia, il caso di Garlasco torna a far parlare di sé per un dettaglio che riemerge dalle carte e finisce di nuovo sotto i riflettori. È il 13 agosto 2007 quando Chiara Poggi viene trovata senza vita nella villetta di famiglia in via Pascoli. Un indirizzo diventato, suo malgrado, simbolo di una delle vicende più discusse della cronaca italiana: processi, ricostruzioni, polemiche e quel senso persistente di “non detto” che continua ad alimentare attenzione e dibattito. Una telefonata dal passato che fa rumore.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, l’audio shock della mamma di Chiara Poggi

Garlasco, l'intercettazione shock della mamma di Chiara Poggi: E se fosse stata... #garlasco

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la Repubblica. . Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi il 13 agosto 2007 "per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del suo rifiuto del suo approccio sessuale". E avrebbe infierito anche oltre quello che avevano stabilito le vecchie se - facebook.com facebook

Garlasco, «Chiara Poggi uccisa da Sempio dopo un approccio sessuale» x.com