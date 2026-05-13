Semifinale playoff sarà Catanzaro-Palermo | primo round domenica sera

Da palermotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica sera si disputerà il primo round della semifinale playoff tra Catanzaro e Palermo. Il Catanzaro si è qualificato eliminando l’Avellino al Ceravolo con una vittoria per 3-0, grazie ai gol di Pontisso, Cassandro e Iemmello su rigore. La sfida tra le due squadre si svolgerà in una partita che deciderà chi accederà alla finale.

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Sarà il Catanzaro l’avversario del Palermo nella semifinale playoff: i calabresi hanno liquidato al Ceravolo nel turno preliminare l’Avellino, vincendo 3-0 grazie ai gol di Pontisso, Cassandro e Iemmello su rigore. La formazione di Aquilani si è imposta su quella allenata da Ballardini disputando.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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