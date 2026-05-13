Nel piccolo centro del Molise, le indagini sul duplice omicidio di madre e figlia si concentrano ora sull’uso di semi di ricino e sulla tracciabilità degli acquisti. La procura ha scoperto che i semi sono stati acquistati in negozi locali e che le transazioni sono state monitorate, mentre i risultati delle analisi chimiche hanno confermato la presenza della sostanza tossica nei campioni prelevati. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Il caso del duplice omicidio di Pietracatella, piccolo centro del Molise, continua ad arricchirsi di nuovi elementi investigativi mentre gli inquirenti lavorano per ricostruire con precisione le ultime ore di vita di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ielsi, morte dopo Natale in seguito a un presunto avvelenamento da ricina. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la pista più solida resta quella interna alla cerchia familiare, con il sospetto che il movente e la dinamica del delitto possano maturare proprio all’interno del nucleo più vicino alle vittime. Le indagini si concentrano su rapporti personali e possibili tensioni pregresse.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Semi di ricino e acquisti tracciabili”. Madre e figlia avvelenate, la scoperta sconvolgente: è svolta nelle indagini

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