Le indagini sulla vicenda di Pietracatella hanno subito una svolta dopo l’analisi medico legale effettuata presso il Policlinico di Bari. La procura sta approfondendo le cause della morte di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara Di Vita, entrambe decedute per avvelenamento. Le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire le dinamiche di quanto accaduto tra le due vittime.

L’analisi medico legale condotta presso il Policlinico di Bari ha gettato una nuova luce sulla drammatica vicenda di Pietracatella, dove hanno perso la vita Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara Di Vita. I risultati emersi dall’esame dei vetrini istologici, effettuato dalla dottoressa Benedetta Pia De Luca, sembrano confermare con forza la pista dell’ avvelenamento da ricina. Il professor Pietrantonio Ricci, consulente di parte e figura di spicco nel panorama della medicina legale italiana, ha evidenziato come l’esame microscopico dei tessuti prelevati durante l’autopsia riveli segni inequivocabili di una grave compromissione tossica a carico di organi vitali.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Madre e figlia morte avvelenate, svolta nelle indagini: cosa è successo

MADRE E FIGLIA MORTE PER INTOSSICAZIONE, PARLA IL RESPONSABILE DI RIANIMAZIONE: COSA È ACCADUTO

Notizie correlate

Mamma e figlia morte a Campobasso, svolta nelle indagini: "Non fu intossicazione da botulino, ma omicidio, avvelenate con ricina"Aperto un fascicolo per omicidio premeditato, dalle analisi emerse tracce di ricina nel sangue delle vittime Svolta nel caso della mamma e della...

Madre e figlia morte intossicate dopo il cenone di Natale, indagini «vicine a una svolta». Il padre sopravvissuto e le ombre sui medici: cosa era successoA quasi tre mesi dalla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, le indagini sulla tragedia consumatasi nella...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Madre e figlia morte a Campobasso, intossicate con la ricina. Sequestrato telefonino della prima figlia; Morte avvelenate, oggi accertamenti sul telefono di Alice Di Vita; Madre e figlia avvelenate a Campobasso: la ricina sciolta nell'acqua, il telefono della sorella, la ricostruzione di quanto accaduto; Madre e figlia morte avvelenate, c'è la conferma: 'Intossicazione da ricina'. Sequestrato il cellulare alla figlia Alice.

Madre e figlia morte avvelenate con la ricina, si stringe il cerchio tra scuola e telefonini: cos'è emersoMadre e figlia avvelenate, allargate le ricerche degli inquirenti sull'origine della ricina: il punto sulle indagini ... virgilio.it

Madre e figlia avvelenate a Campobasso, l’ipotesi della ricina sciolta nell’acqua durante la cena del 23 dicembreLa ricina che ha causato l'avvelenamento e la morte di Antonella Di Vita, 50 anni, sua figlia Sara, 15 anni, a Campobasso, potrebbe essere stata sciolta ... fanpage.it

Paola Caruso si racconta senza filtri nella Casa del Grande Fratello Vip. Un racconto doloroso, intimo, segnato dall’adozione, dall’incontro con la madre biologica e dal rapporto difficile con il padre di suo figlio Michele. La showgirl ha ripercorso la sua storia c - facebook.com facebook

#Egitto La condanna per adulterio di Nessy Guerra, la 27enne sanremese madre di una bimba di 3 anni. Il marito egiziano era stato condannato per lesioni e stalking in Italia. Il suo appello al GR1: “Aitatemi. Vivo nella paura di essere arrestata”. x.com