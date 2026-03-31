Cos'è la ricina la tossina dei semi di ricino rilevata nelle analisi di madre e figlia morte a Campobasso

Le indagini sul caso delle due donne decedute a Campobasso a Natale scorso hanno rivelato la presenza di ricina, una tossina molto pericolosa presente nei semi di ricino. I risultati delle analisi hanno confermato che entrambe le vittime sono state avvelenate con questa sostanza naturale. La ricina è nota per la sua elevata tossicità e si trova comunemente nei semi di ricino.

Secondo i recenti sviluppi sul caso delle due donne di Campobasso decedute a Natale scorso, mamma e figlia sarebbero state avvelenate con la ricina, una tossina naturale che si trova all'interno dei semi di ricino estremamente velenosa. Può causare in un primo momento sintomi come nausea e diarrea, ma è sufficiente anche una dose minima per rivelarsi fatale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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