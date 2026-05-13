Sembrerebbe bene a giudicare dalla reazione del pubblico

Da iodonna.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata la settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest a Vienna, presso il Wiener Stadthalle. La prima semifinale si è svolta martedì 13 maggio, con quindici paesi in gara. La serata ha visto un palco imponente con laser, fuochi e nuvole di fumo. L’Italia, già qualificata di diritto alla finale, ha attirato l’attenzione del pubblico con una performance che ha riscosso reazioni positive.

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È cominciata la settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest. Vienna, Wiener Stadthalle, martedì 13 maggio: prima semifinale con quindici paesi in gara, un palco gigantesco fatto di laser, fuochi e nuvole di fumo, e un’Italia che – pur già finalista di diritto – ha rubato la scena a tutti. Su Rai2, con il commento di Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini, lo show è cominciato in grande stile. Ad aprire la serata, un momento di nostalgia: Vicky Leandros è tornata sul palco austriaco con L’amour est bleu, quasi sessant’anni dopo il suo debutto a Vienna nel 1967. Poi via con la gara, tra la Moldavia scatenata in versione hip hop, la Croazia con effetti da Game of Thrones e la Grecia con Akylas vestito da tigre.🔗 Leggi su Iodonna.it

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