Sembrerebbe bene a giudicare dalla reazione del pubblico

È iniziata la settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest a Vienna, presso il Wiener Stadthalle. La prima semifinale si è svolta martedì 13 maggio, con quindici paesi in gara. La serata ha visto un palco imponente con laser, fuochi e nuvole di fumo. L’Italia, già qualificata di diritto alla finale, ha attirato l’attenzione del pubblico con una performance che ha riscosso reazioni positive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui