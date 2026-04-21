Durante un suo concerto, la cantante ha interrotto lo spettacolo dicendo al pubblico che successivamente avrebbero “andato a fare l’amore”. La reazione dei presenti è stata di sorpresa, e alcuni hanno reagito con risate o applausi. La cantante è nota per il rapporto diretto e spontaneità con i fan, che spesso le permette di interagire in modo informale durante le esibizioni. La scena ha attirato l’attenzione sui social e sui media locali.

Laura Pausini è tanto ben voluta dal suo pubblico da potersi permettere di sgridarlo durante i concerti qualcosa non le piace. La cantante ha rimproverato la prima fila del suo show in Perù, davanti ai 15mila accorsi all’Arena 1 perché non cantava a tono con lei. Mentre stava intonando una delle sue hit, “Gente”, l’artista si è fermata: “Scusate, devo fermarmi, devo fermarmi un attimo. Mi scusi, chi è la persona che sta filmando queste persone? (rivolgendosi all’operatore video, ndr) Lei? Signore, deve andare più lontano perché la prima fila paga molto, ma non conoscono le mie canzoni”. Poi l’invito divertito alla prima fila, muovete almeno le labbra”.🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Laura Pausini ferma il concerto: “Noi dopo andiamo a fare l’amore”. La reazione del pubblico

LAURA PAUSINI CHOC FERMA IL CONCERTO PER UN UOMO UBRIACO: “NOI DOPO ANDIAMO A SCO*ARE, TU......”

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