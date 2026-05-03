Spalletti premiato come Coach del mese di aprile | la reazione del pubblico è emozionante Cosa è successo – FOTO

Prima della partita contro il Verona, l'allenatore è stato premiato come miglior allenatore del mese di aprile. La cerimonia ha coinvolto il pubblico, che ha mostrato entusiasmo e partecipazione. La premiazione si è svolta in un momento che ha attirato l'attenzione dei presenti, accompagnata da foto e applausi. La notizia ha suscitato reazioni positive tra i tifosi presenti allo stadio.

di Francesco Spagnolo Spalletti premiato come Coach del mese di aprile prima della sfida contro il Verona. Il tecnico della Juve ha ricevuto anche l’ovazione del pubblico. L’impatto di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è stato a dir poco travolgente. Fin dal suo approdo a Torino, l’allenatore toscano ha saputo trasmettere una nuova identità tattica e una mentalità vincente a un gruppo che sembrava aver smarrito la propria rotta. Il lavoro metodico svolto da Spalletti ha trasformato il volto dei bianconeri, rendendo la squadra solida in difesa e imprevedibile in fase offensiva. I frutti di questa rivoluzione sono emersi con forza durante l’ultimo periodo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti premiato come Coach del mese di aprile: la reazione del pubblico è emozionante. Cosa è successo – FOTO Notizie correlate Spalletti premiato come allenatore del mese dalla Lega Serie A. Il comunicatodi Redazione JuventusNews24Spalletti premiato come allenatore del mese dalla Lega Serie A: ecco quando gli sarà consegnato il trofeo. Leggi anche: Ternana, il saluto del magazziniere Tommaso Moroni: “E’ stato un grande onore”. L’emozionante reazione Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Luciano Spalletti Philadelphia Coach Of The Month di Aprile; Mese d'oro per Luciano Spalletti: è lui il miglior allenatore della Serie A di aprile; Aprile d\'oro per Luciano Spalletti. Il tecnico della Juve premiato come allenatore del mese; La Serie A: Luciano Spalletti è l’allenatore del mese di aprile, verrà premiato prima del Verona. Aprile d'oro per Luciano Spalletti. Il tecnico della Juve premiato come allenatore del meseIl premio Philadelphia Coach Of The Month di aprile è stato assegnato all’allenatore della Juventus Luciano Spalletti. La consegna del trofeo. tuttomercatoweb.com Spalletti premiato come Coach del mese di AprileDa quando è arrivato alla Juventus Luciano Spalletti ha cambiato il volto della squadra. Nell’ultimo mese i bianconeri hanno raccolto risultati molto positivi tant’è che ... tuttojuve.com Luciano Spalletti premiato Coach Of The Month di aprile poco prima del fischio d'inizio di Juve-Verona La speranza, ovviamente, è che Lucio possa festeggiare anche con i tre punti... #juve #spazioj facebook