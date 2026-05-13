Sella del Daviolo il nucleo SAF soccorre una donna ferita sul sentiero

Un'operazione di soccorso si è svolta sulla Sella del Daviolo, dove un'unità dei Vigili del Fuoco ha raggiunto una donna ferita lungo un sentiero ripido e difficile da percorrere. La donna è stata trovata in condizioni che richiedevano l'intervento di personale specializzato, e per questo motivo è stato chiamato il nucleo SAF, che si occupa di interventi su terreni complessi. La donna è stata poi accompagnata in sicurezza verso un luogo accessibile.

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? Domande chiave Come hanno raggiunto la donna nel terreno impervio della Sella?. Perché è stato necessario l'intervento specialistico del nucleo SAF?. Cosa ha reso i sentieri della zona così difficili da percorrere?. Quali sono le condizioni cliniche della donna dopo il soccorso?.? In Breve Intervento effettuato lunedì 11 maggio dalle due squadre dei Vigili del Fuoco di Cagliari.. Specialisti del nucleo SAF hanno stabilizzato la paziente in zona Sella del Daviolo.. Trasferimento della donna in ospedale gestito dal personale del 118 dopo il recupero.. Terreno impervio della Sella del Daviolo ha richiesto manovre tecniche specifiche del nucleo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sella del Daviolo, il nucleo SAF soccorre una donna ferita sul sentiero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Teramo, 65enne tra i rovi: soccorso acrobatico del nucleo SAF? Cosa scoprirai Come hanno fatto i soccorritori a raggiungere l'uomo tra i rovi? Cosa ha causato lo sbalzo del conducente fuori dall'abitacolo?... Nostra Signora del Biancospino: soccorre una donna vedova gravemente malataDalla sofferenza al prodigio: la storia della vedova gravemente malata che, nel momento più buio, trovò sollievo e guarigione per le sue piaghe... Temi più discussi: Si infortuna sul sentiero della Sella del Diavolo: soccorsa dai Vigili del fuoco; Cagliari, infortunio sulla Sella del Diavolo: donna soccorsa e trasferita in ospedale; Infortunio sulla Sella del Diavolo: soccorsa una donna | Foto; Da Cormons a Venzone, passando per Cividale: il viaggio continua verso ovest. Si infortuna sul sentiero della Sella del Diavolo: soccorsa dai Vigili del fuocoSul posto anche gli specialisti del nucleo Speleo alpino fluviale. L’escursionista è stata poi affidata al 118 e trasportata in ospedale ... unionesarda.it Erosione e danni ai sentieri: alcune aree della Sella del Diavolo diventano vietate alle biciclettePer salvaguardare i territori della Sella del Diavolo e del Colle Sant’Elia, a Cagliari, sempre più a rischio dissesto a causa dell’azione umana e in particolare del passaggio delle mountain bike, la ... rainews.it