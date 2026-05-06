Teramo 65enne tra i rovi | soccorso acrobatico del nucleo SAF

Un uomo di 65 anni è stato trovato tra i rovi in una zona isolata di Teramo, dove è stato necessario un intervento di soccorso acrobatico da parte del nucleo SAF. I soccorritori hanno raggiunto il luogo con tecniche di arrampicata e coordinamento, riuscendo a portarlo in salvo. Si sta ancora indagando sulle cause che hanno portato il conducente a uscire dall’abitacolo, senza che siano ancora chiare le circostanze dell'incidente.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i soccorritori a raggiungere l'uomo tra i rovi?. Cosa ha causato lo sbalzo del conducente fuori dall'abitacolo?. Perché l'intervento ha richiesto l'impiego di tecnici specializzati SAF?. Quali sono le condizioni cliniche dell'automobilista trasportato all'ospedale?.? In Breve Vigili del Fuoco e nucleo SAF hanno messo in sicurezza l'auto a Prognetto. Soccorritori hanno usato barella toboga e paranchi per recuperare l'uomo. Ferito trasportato d'urgenza all'ospedale Mazzini di Teramo dal personale 118. Carabinieri di Teramo indagano sulla dinamica del sinistro sulla SP48. Un uomo di 65 anni è finito tra i rovi dopo che la sua Fiat Punto è uscita di strada nella località Prognetto, a Torricella Sicura, lungo la SP48.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo, 65enne tra i rovi: soccorso acrobatico del nucleo SAF Notizie correlate Ragusa, soccorso tecnico nel dirupo: salvato un cane tra i rovi? Cosa scoprirai Come hanno fatto i vigili del fuoco a raggiungere il cane? Quali tecniche specifiche hanno permesso il salvataggio nel dirupo? Come... Soccorso dopo una brutta caduta. In azione anche la squadra Saf dei vigili del fuocoBrutta caduta e pronto intervento dei soccorsi nella tarda mattinata di Pasquetta a Bellano. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sfratto e fine dei domiciliari: 65enne in carcere a Teramo; incidente stradale a Torricella Sicura, auto fuori strada, 65enne finisce nella scarpata; Torricella Sicura, auto fuoristrada: finisce tra i rovi FOTO; Auto in bilico e conducente tra i rovi, salvataggio nella notte. Auto fuori strada, 65enne sbalzato fuori dall'abitacolo finisce tra i rovi: ricoverato in OspedaleE' accaduto a Torricella Sicura, località Prognetto. L’auto è rimasta in bilico sul bordo della scarpata, mentre il conducente è rimasto ferito e intrappolato tra i fitti rovi lungo il pendio. ekuonews.it Torricella Sicura: auto esce di strada, 65enne in ospedalePoco dopo le 20 di ieri i vigili del fuoco del Comando di Teramo sono intervenuti in località Prognetto, nel comune di Torricella Sicura, per un incidente stradale avvenuto lungo la SP48. Una Fiat Pun ... rete8.it Una Fiat Punto è uscita di strada e il conducente è stato balzato fuori dall'abitacolo. L’auto è rimasta in bilico sul bordo della scarpata, mentre l'uomo è rimasto ferito e intrappolato tra i fitti rovi lungo il pendio #TorricellaSicura #Teramo #incidente - facebook.com facebook UNISCITI ANCHE TU AL #BLUETEAM! CERCHIAMO OPERATORI BAGNI MOBILI A TERAMO. Vuoi maggiori informazioni Chiamaci al numero 0173.445696 mollofratelli.com/lavorare-in-mo… GRUPPO MOLLO: INSIEME E’ TUTTA UN’ALTRA COSA! x.com