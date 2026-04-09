Nostra Signora del Biancospino | soccorre una donna vedova gravemente malata

Una donna vedova affetta da una grave malattia ha trovato conforto e miglioramenti grazie a un evento religioso dedicato a Nostra Signora del Biancospino. La donna, che stava attraversando un periodo di grande sofferenza, ha partecipato a una cerimonia che si è rivelata determinante per il suo stato di salute. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti e ha suscitato interesse tra i fedeli e le comunità locali.

Dalla sofferenza al prodigio: la storia della vedova gravemente malata che, nel momento più buio, trovò sollievo e guarigione per le sue piaghe grazie a Nostra Signora del Biancospino. A Chauchina, comune spagnolo di poco più di 4.300 abitanti della provincia di Granada, si venera «Nuestra Señora del Espino» ovvero Nostra Signora del Biancospino. Questa Madonna, che appare vestita di azzurro e con una corona del Rosario in mano, è collegata a una vicenda davvero fuori dal comune. Bisogna risalire al 4 aprile 1859. Fu allora che la ventenne Rosaria Granados Martin, umile donna del luogo, si sposò con Manuel de Cantos Romero. Ben presto però la giovane sposa rimase vedova e con tre figli da crescere: i piccoli José, Diego e Francesco. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Nostra Signora del Biancospino: soccorre una donna vedova gravemente malata Leggi anche: Assolta per tenuità del fatto: donna occupa alloggio popolare a Monteforte con la madre gravemente malata Nostra Signora della Croce: esaudisce una donna vittima della violenza brutale del maritoUn intervento prodigioso nel momento dell’abisso: la straordinaria testimonianza di una donna che, nel pieno di una brutale aggressione da parte del...