All'inizio di aprile, la dirigenza della Benedetto XIV Cento ha incaricato Giulio Iozzelli di intervenire per cercare di salvare la squadra dalla retrocessione e di mantenere la categoria. Iozzelli, noto per la sua esperienza, si è unito al team con l'obiettivo di migliorare le prestazioni e di orientare la squadra verso risultati più positivi. Insieme a Zach Copeland, è stato spesso visto durante gli allenamenti e le sessioni di lavoro.

Giulio Iozzelli (nella foto con Zach Copeland) è stato chiamato ad inizio aprile dalla dirigenza della Benedetto XIV Cento per provare a salvare la stagione e a mantenere la categoria. In poco più di un mese il dirigente toscano è riuscito a mettere quei tasselli che hanno permesso ai biancorossi di salvarsi e alla società centese di partecipare per la settima volta consecutiva al secondo campionato nazionale di basket. Quali sono stati i fattori che hanno fatto svoltare la stagione della Sella Cento? "Penso che sia stato importante il lavoro svolto per far ritrovare fiducia alla squadra: prima ancora che a livello tattico, Bonacina è stato bravo a fare un lavoro psicologico con la squadra, a ridare fiducia ai ragazzi nei propri mezzi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Sella brava a svoltare al momento giusto"

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