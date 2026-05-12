Ferguson Bologna elogia McTominay | Annusa le occasioni è sempre al posto giusto nel momento giusto
Durante la partita tra Napoli e Bologna, si sono affrontati due centrocampisti scozzesi, Scott McTominay e Lewis Ferguson. Entrambi hanno contribuito alla qualificazione della loro Nazionale ai Mondiali, evento che non si verificava da 22 anni. Ferguson è stato elogiato da un dirigente di Bologna per la sua capacità di anticipare le azioni e trovarsi nel momento giusto. La sfida tra i due ha attirato l’attenzione degli appassionati.
Quella tra Napoli e Bologna non è stata solo una sfida tra le due squadre, ma anche tra i due centrocampisti scozzesi Scott McTominay e Lewis Ferguson, che insieme hanno guidato la loro Nazionale verso una qualificazione Mondiale che mancava da 22 anni. L’elogio di Ferguson a McTominay. In un’intervista al Times, è stato chiesto a Ferguson se sia meglio giocare con o contro McTominay, e il calciatore del Bologna ha risposto: “ Scott è uno che vorresti sempre nella tua squadra. Ha tutto quello che si può desiderare in un giocatore. Corre, è potente, è forte fisicamente. È bravo nel gioco aereo. Sa passare, segnare, contrastare. Sa fare tutto. È il tipo di giocatore che “annusa” le occasioni.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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