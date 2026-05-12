Ferguson Bologna elogia McTominay | Annusa le occasioni è sempre al posto giusto nel momento giusto

Durante la partita tra Napoli e Bologna, si sono affrontati due centrocampisti scozzesi, Scott McTominay e Lewis Ferguson. Entrambi hanno contribuito alla qualificazione della loro Nazionale ai Mondiali, evento che non si verificava da 22 anni. Ferguson è stato elogiato da un dirigente di Bologna per la sua capacità di anticipare le azioni e trovarsi nel momento giusto. La sfida tra i due ha attirato l’attenzione degli appassionati.

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