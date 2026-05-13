‘Segn@la’ ecco la nuova app per una città più accessibile
È stata presentata una nuova applicazione chiamata Segn@la, ideata per migliorare la comunicazione tra i cittadini e la Centrale Operativa. L’app è rivolta in particolare a persone sorde o con difficoltà comunicative, con l’obiettivo di facilitare l’interazione e l’accesso ai servizi. La piattaforma digitale mira a rendere più semplice e immediata la comunicazione in situazioni di emergenza o necessità.
FIRENZE – L’ app Segn@la nasce con l’obiettivo di rendere più semplice e accessibile la comunicazione tra cittadini e Centrale Operativa, soprattutto per le persone sorde o con difficoltà comunicative. La piattaforma digitale è stata progettata per abbattere le barriere che spesso limitano l’accesso ai servizi pubblici e alla sicurezza urbana. L’app permette di inviare segnalazioni in modo rapido e intuitivo attraverso percorsi guidati, senza la necessità di effettuare telefonate o scrivere lunghi messaggi. Tra le situazioni che possono essere comunicate figurano incidenti senza feriti, soste irregolari e altri episodi che richiedono l’intervento della polizia municipale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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