‘Segn@la’ ecco la nuova app per una città più accessibile

Da corrieretoscano.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata presentata una nuova applicazione chiamata Segn@la, ideata per migliorare la comunicazione tra i cittadini e la Centrale Operativa. L’app è rivolta in particolare a persone sorde o con difficoltà comunicative, con l’obiettivo di facilitare l’interazione e l’accesso ai servizi. La piattaforma digitale mira a rendere più semplice e immediata la comunicazione in situazioni di emergenza o necessità.

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FIRENZE – L’ app Segn@la  nasce con l’obiettivo di rendere più semplice e accessibile la comunicazione tra cittadini e Centrale Operativa, soprattutto per le persone sorde o con difficoltà comunicative. La piattaforma digitale è stata progettata per abbattere le barriere che spesso limitano l’accesso ai servizi pubblici e alla sicurezza urbana. L’app permette di inviare segnalazioni in modo rapido e intuitivo attraverso percorsi guidati, senza la necessità di effettuare telefonate o scrivere lunghi messaggi. Tra le situazioni che possono essere comunicate figurano incidenti senza feriti, soste irregolari e altri episodi che richiedono l’intervento della polizia municipale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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