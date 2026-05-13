‘Segn@la’ ecco la nuova app per una città più accessibile

È stata presentata una nuova applicazione chiamata Segn@la, ideata per migliorare la comunicazione tra i cittadini e la Centrale Operativa. L’app è rivolta in particolare a persone sorde o con difficoltà comunicative, con l’obiettivo di facilitare l’interazione e l’accesso ai servizi. La piattaforma digitale mira a rendere più semplice e immediata la comunicazione in situazioni di emergenza o necessità.

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FIRENZE – L’ app Segn@la nasce con l’obiettivo di rendere più semplice e accessibile la comunicazione tra cittadini e Centrale Operativa, soprattutto per le persone sorde o con difficoltà comunicative. La piattaforma digitale è stata progettata per abbattere le barriere che spesso limitano l’accesso ai servizi pubblici e alla sicurezza urbana. L’app permette di inviare segnalazioni in modo rapido e intuitivo attraverso percorsi guidati, senza la necessità di effettuare telefonate o scrivere lunghi messaggi. Tra le situazioni che possono essere comunicate figurano incidenti senza feriti, soste irregolari e altri episodi che richiedono l’intervento della polizia municipale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - ‘Segn@la’ ecco la nuova app per una città più accessibile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles Notizie correlate Turismo digitale sempre più accessibile: novità per la web app ReggioCalabriaGuide.itCon l’arrivo della stagione estiva e il conseguente incremento dei flussi turistici sul territorio, ReggioCalabriaGuide. "Un appello per una città più accessibile e sicura": Ligorio (Lega Lecco) candida la sua esperienzaGiuseppe Ligorio, candidato al Consiglio comunale per la Lega Lecco, condivide la sua esperienza personale per sensibilizzare la comunità sulle... Argomenti più discussi: Sta cambiando il modo di leggere il giornale: ecco la nuova grafica; San Felice sul Panaro, ecco la nuova Casa della Comunità con ambulatori specialistici e di medicina generale; Ecco la nuova Casa di Comunità in via Mazzini a Pontremoli; JetBlue debutta in Italia: ecco il nuovo volo diretto Malpensa-Boston. ? Un uragano giallorosso sulla Viola: 4-0 della #Roma contro la #Fiorentina Ecco la cooperativa del gol: a segno #Mancini, #Wesley, #Hermoso e #Pisilli. Due traverse per #Malen ? @DanieleLoMonaco #ASRoma x.com Ho creato due ruote per scegliere casualmente una razza e una classe reddit