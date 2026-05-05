Un appello per una città più accessibile e sicura | Ligorio Lega Lecco candida la sua esperienza

Un candidato al Consiglio comunale di Lecco, appartenente alla Lega, ha annunciato la sua candidatura evidenziando la sua esperienza personale. Ha deciso di parlare pubblicamente delle difficoltà riguardanti l’accessibilità e la sicurezza nella città, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità su questi temi. La sua partecipazione si inserisce in un confronto più ampio sulle questioni legate alla vivibilità urbana.

Giuseppe Ligorio, candidato al Consiglio comunale per la Lega Lecco, condivide la sua esperienza personale per sensibilizzare la comunità sulle problematiche di accessibilità e sicurezza che affliggono la città. Fino al 2022, Ligorio era un imprenditore. Una malattia genetica rara lo ha portato.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Notizie correlate

Esponente della Lega aggredito in pieno centro: "La mia città non è più sicura"La denuncia di Maurizio Raimondi dopo l'episodio di violenza in via Battisti: "Si sono scagliati anche contro i miei genitori" A riferirlo è stato lo...

Amministrative 2026, la coalizione di Legnini si presenta alla città: "Una città più forte, inclusiva, sicura e sostenibile”[FOTO]Una villa comunale affollata di cittadine e cittadini, con la presenza delle candidate e dei candidati, dei rappresentanti dei Comuni vicini e...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Il lago di Lecco come un fiordo e il Bione trasformato in Arena: il piano di Giovanni Colombo; ELEZIONI, L’APPELLO DI CELLULA COSCIONI LECCO AI CANDIDATI; L'appello di Chiacchia (Pd): Interventi urgenti per la valle dell'Orfento; Lecco, simboli e curiosità sulla scheda.

Lecco, Lega usa senza permesso una foto astronomica per cartelli elettorali. L’autore: RimuovetelaNel manifesto lo scatto viene scambiato per un’aurora boreale, ma è una tempesta geomagnetica. Il fisico Davide Trezzi: Agli elettori dico valutate con ... milano.repubblica.it

Come da comunicato n. 222/L del 9 aprile 2026 della Lega Pro e secondo le successive disposizioni ricevute dalla Lega stessa, la Calcio Lecco 1912 comunica che tutte le informazioni relative alla vendita dei biglietti per la partita del 2° turno della fase regio - facebook.com facebook