Turismo digitale sempre più accessibile | novità per la web app ReggioCalabriaGuideit

Da reggiotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo della stagione estiva e l’aumento dei visitatori nella zona, la web app ReggioCalabriaGuide.it ha introdotto nuove funzionalità per rendere più semplice l’orientamento e la scoperta delle attrazioni locali. La piattaforma, accessibile da dispositivi mobili, permette agli utenti di consultare informazioni aggiornate su monumenti, eventi e servizi disponibili nella zona. Questa novità mira a facilitare l’esperienza dei turisti che scelgono di visitare il territorio durante i mesi caldi.

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Con l’arrivo della stagione estiva e il conseguente incremento dei flussi turistici sul territorio, ReggioCalabriaGuide.it si rinnova e amplia i propri servizi, con una nuova interfaccia più semplice, intuitiva e orientata all’esperienza dell’utente.La web app turistica promossa da Confesercenti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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