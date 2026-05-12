Turismo digitale sempre più accessibile | novità per la web app ReggioCalabriaGuideit

Con l’arrivo della stagione estiva e l’aumento dei visitatori nella zona, la web app ReggioCalabriaGuide.it ha introdotto nuove funzionalità per rendere più semplice l’orientamento e la scoperta delle attrazioni locali. La piattaforma, accessibile da dispositivi mobili, permette agli utenti di consultare informazioni aggiornate su monumenti, eventi e servizi disponibili nella zona. Questa novità mira a facilitare l’esperienza dei turisti che scelgono di visitare il territorio durante i mesi caldi.

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