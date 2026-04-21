Targa manomessa e hashish nel pacchetto di sigarette | 29enne fermato vicino alla questura

Nel pomeriggio di ieri a Como, le forze dell’ordine hanno fermato un uomo di 29 anni nei pressi della questura. Durante il controllo, è stata trovata una targa manomessa e un pacchetto di sigarette con hashish all’interno. Il giovane è stato sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale. Nessuna altra persona è stata coinvolta nell’operazione.

Controlli sul territorio nel pomeriggio di ieri a Como, dove la polizia di Stato ha sanzionato un 29enne residente in città per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.Il controllo in viale RooseveltDurante un servizio della squadra volante gli agenti hanno fermato un motociclo in.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Hashish e cocaina nel pacchetto di sigarette: arrestato in flagranza giovane pusherAvrebbe cercato di invertire il senso di marcia alla vista, lungo via Acrone, di una pattuglia della polizia. Motocross senza targa nel cuore del Vomero, carabiniere trascinato: arrestato 29enneTempo di lettura: 2 minutiÈ l’una di notte e nel cuore del Vomero è in corso un servizio dei carabinieri per il controllo della movida. Tutti gli aggiornamenti Targa del motorino manomessa e hashish in tasca 29enne comasco finisce in questuraLa Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha multato un 29enne comasco per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Nel corso del servizio di controllo del territorio, gli agenti del ... comozero.it Como, fermato in moto con targa manomessa: trovato hashish, sanzionato 29enneControllo della Polizia in viale Roosevelt: il giovane, già noto alle forze dell’ordine, multato e mezzo fermo per tre mesi ... ciaocomo.it