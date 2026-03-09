Nascondeva la cocaina nel pacchetto di sigarette E dalla perquisizione a casa spunta altra droga Arrestata 31enne

Una donna di 31 anni è stata arrestata dopo essere stata fermata in auto e trovata in possesso di 21 grammi di cocaina nascosta nel pacchetto di sigarette. Durante una perquisizione domiciliare, sono state trovate ulteriori sostanze stupefacenti. La donna è stata portata in caserma e si trova ora in attesa di ulteriori sviluppi.

Decisive le indagini dei Carabinieri che a Sala Baganza hanno permesso di sequestrare oltre 21 grammi di cocaina e 10 grammi di marijuana Fermata in auto per un controllo, è stata trovata in possesso di 21 grammi di cocaina nel pacchetto di sigarette. Dalla successiva perquisizione a casa spuntano altri stupefacenti e un bilancino di precisione. Arrestata una 31enne a Sala Baganza. I carabinieri della Stazione del comune in provincia di Parma, hanno portato a termine un'operazione antidroga, culminata proprio con l'arresto di una 31enne italiana. Le accurate indagini condotte dai militari dell'Arma hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza, tali da ritenere la donna presunta responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diversa natura. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

