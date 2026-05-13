Secondo quanto riferito il Manchester United prenderà una decisione sui colloqui con Carrick

Secondo quanto riportato, il club sta valutando come procedere con i colloqui in corso con l’ex giocatore. La decisione finale dovrebbe essere presa a breve, ma ancora non ci sono dettagli ufficiali sulle tempistiche o sui contenuti delle trattative. La situazione riguarda un ruolo all’interno dello staff tecnico, e il club non ha ancora comunicato ulteriori informazioni ufficiali.

2026-05-13 12:40:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Secondo quanto riferito, il Manchester United è pronto ad aprire i colloqui sulla possibilità che Michael Carrick continui come allenatore oltre la fine della stagione e inizierà presto discussioni formali con il suo capo ad interim. Carrick ha goduto di un periodo meraviglioso all’Old Trafford da quando ha preso le redini della squadra a gennaio. Lo United ha raccolto 33 punti in quel periodo, il massimo in Premier League, e la loro ripresa garantisce il ritorno in Champions League la prossima stagione. Tuttavia, il futuro a lungo termine di Carrick nel club è rimasto in dubbio nonostante il suo eccellente record.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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