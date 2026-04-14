Carrick si arrabbia per una delle peggiori decisioni durante la sconfitta del Manchester United contro il Leeds

Michael Carrick ha espresso il suo disappunto riguardo a una decisione arbitrale durante la partita tra Manchester United e Leeds, che si è conclusa con una sconfitta per i Red Devils. Secondo quanto riportato, Carrick ha definito la decisione come una delle peggiori prese nell’incontro, senza fornire ulteriori dettagli sul momento preciso o sulla natura della decisione stessa. La partita si è svolta lo scorso 14 aprile 2026 e ha attirato l’attenzione sui commenti dell’ex calciatore.

2026-04-14 00:01:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Michael Carrick ha lanciato un feroce attacco agli arbitri dopo la sconfitta per 2-1 del Manchester United contro il Leeds, definendo “scioccanti” due decisioni arbitrali chiave in altrettante partite e insistendo sul fatto che il cartellino rosso di Lisandro Martinez è stato tra i peggiori a cui abbia assistito nella sua carriera manageriale. La doppietta di Noah Okafor nel primo tempo ha regalato al Leeds United una famosa vittoria, la prima vittoria in campionato all’Old Trafford in oltre 23 anni, con Casemiro che ha recuperato una consolazione nel secondo tempo.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Carrick si arrabbia per “una delle peggiori decisioni” durante la sconfitta del Manchester United contro il Leeds Leggi anche: Carrick: la sfida contro il Bournemouth sarà una vera prova per il Manchester United. Leggi anche: Carrick non si lascia intimidire dal sostegno di Rooney per la panchina del Manchester United.